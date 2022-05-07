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НБУ назвал условия отмены валютных ограничений и фиксации курса гривны к доллару

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Украина, Суббота 07 мая 2022 16:12
НБУ назвал условия отмены валютных ограничений и фиксации курса гривны к доллару Фото: НБУ планирует отменить валютные ограничения после нормализации ситуации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Фиксация курса гривны, валютные ограничения Национального банка, бесперебойное функционирование банковской и платежной систем смягчили негативное влияние войны на украинскую экономику. НБУ планирует вернуться к плавающему курсообразованию после нормализации ситуации в экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2022 года).

Как отметили в НБУ, административные ограничения на валютном рынке, как и фиксация учетной ставки, являются временными мерами.

"По мере нормализации функционирования экономики НБУ вернется к режиму инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием и к применению учетной ставки как главного инструмента монетарной политики",

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Учетная ставка зафиксирована на уровне 10% несмотря на то, что НБУ ожидает инфляцию 20%.

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