ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ назвав умови скасування валютних обмежень та фіксації курсу гривні до долара

Новость на русском →
Україна, Субота 07 травня 2022 16:12
НБУ назвав умови скасування валютних обмежень та фіксації курсу гривні до долара Фото: НБУ планує скасувати валютні обмеження після нормалізації ситуації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фіксація курсу гривні, валютні обмеження Національного банку, безперебійне функціонування банківської та платіжної систем пом'якшили негативний вплив війни на українську економіку. НБУ планує повернутися до плаваючого курсоутворення після нормалізації ситуації в економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2022 року).

Як зазначили в НБУ, адміністративні обмеження на валютному ринку, як і фіксація облікової ставки, є тимчасовими заходами.

"У міру нормалізації функціонування економіки НБУ повернеться до режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням та до застосування облікової ставки як головного інструменту монетарної політики",

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Облікова ставка зафіксована на рівні 10% попри те, що НБУ очікує інфляцію 20%.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо