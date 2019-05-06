НБУ назвал целевой уровень учетной ставки

В базовом сценарии НБУ предусматривается снижение учетной ставки в реальном выражении с текущих 10-11% до своего равновесного уровня 3-4% в 2021 году. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

Как отмечается в отчете, устойчивая тенденция к замедлению инфляции позволила НБУ начать цикл понижения учетной ставки. В частности, НБУ снизил учетную ставку до 17,5% годовых с 26 апреля 2019 года.

"Следующие шаги будут зависеть от реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий. В то же время сохраняются жесткие монетарные условия, необходимые для замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году. Такая жесткость будет постепенно уменьшаться в связи с ослаблением инфляционного давления", - рассказали в НБУ.

Вместе с тем, отмечали в Нацбанке, этому процессу может помешать реализация рисков для финансовой стабильности Украины, а также рисков для сохранения независимости НБУ. "В случае реализации указанных рисков НБУ в том числе будет реагировать инструментами монетарной политики", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку до 17,50% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.