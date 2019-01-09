МВФ очікує слабке зростання економіки України без прискорення реформ

Фото: Представництво МВФ в Україні (УНІАН)

Зростання виглядає слабким на фоні інших країн Східної Європи

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в найближчі роки не перевищить 3% на рік, якщо в країні не почнуть реалізовуватися великі реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний огляд МВФ, підготовлений до затвердження нової програми співпраці з Україною Stand-By Arrangement на суму 3,9 млрд доларів.

Як наголошується в документі, в 2018 році зростання ВВП складе 3,3%, сповільниться до2,7% в 2019 році, а в 2020 році складе 3,0%.

У той же час повільний прогрес у реформах і політична невизначеність будуть продовжувати чинити тиск на інвестиції. Без прискорення реалізації реформ в найближчі роки потенційне зростання буде залишатися низьким, і зростання залишиться нижче прогнозу темпів зростання для більшості країн регіону Центральна, Східна та Південно-Східна Європа, відзначається в огляді.

Низькt зростання недостатнє, щоб рівень життя громадян досяг рівня сусідніх країн, а ВВП на душу населення (за ПКС) в Україні, хоча і поліпшується, залишиться одним з найнижчих у Європі, додали в МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк погіршив прогноз по зростанню ВВП України у 2019 році до 2,9%, у 2020 році - до 3,4%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, зростання ВВП в III кварталі сповільнилося до 2,8%. У МВФ вважають, що високий рівень корупції в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) майже на 2% на рік. Зокрема, постпред МВФ Йоста Люнгман зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, щоб довести зростання ВВП до 5%.