НБУ назвал сумму расходов украинских туристов за границей

Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за январь-сентябрь 2019 года составил 6,545 млрд долларов, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные статистики Национального банка Украины.

По данным НБУ, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 4,715 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем год назад.

В то же время, украинцы потратили на территории России 652 млн долларов, что на 19,9% больше, за январь-сентябрь 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, данные опроса компании Research & Branding Group свидетельствуют, что по состоянию на май 2019 года половина украинцев (52%), никогда не были за границей. На момент начала действия безвизового режима в июне 2017 года за границей никогда не были около двух третей украинцев (69%), а в феврале 2018 года - 65%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.