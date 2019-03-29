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НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордом

Новини » Економіка    29.03.2019 - 14:52
НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордом
Фото: пасажири в аеропорту Бориспіль (УНІАН)

Українці здебільшого подорожують до Європи

Обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за 2018 рік становив 7,816 млрд доларів, що на 9,8% більше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані статистики Національного банку України.

За даними НБУ, українські туристи витратили в країнах Європейського союзу 5,943 млрд доларів, що на 12,9% більше, ніж рік тому.

У той же час, українці витратити на території Росії 650 млн доларів, що на 3% менше, ніж у 2017 році.

НБУ назвав суму витрат українських туристів за кордом

Данні: bank.gov.ua

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2018 році склав 10,888 млрд доларів, що на 18% більше, ніж за 2017 рік (9,264 млрд доларів). За даними НБУ, найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 3626 млн доларів. Далі йдуть Росія (948 млн доларів), США (870  млн доларів),  Чеська Республіка (846  млн доларів) і Італія (492 млн доларів). Слід заначити, що Росія була єдиною країною, перекази з якої за минулий рік скоротилися (на 27%).

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