НБУ назвал сумму переводов в Украину за год

Объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) в Украину из-за границы в 2019 году составил 12 млрд долларов, а из Украины за рубеж - 0,6 млрд долларов. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Национального банка (НБУ).

Таким образом, по сравнению с 2018 годом (11,1 млрд долларов), сумма переводов в Украину выросла на 8%.

Из 12 млрд долларов через системы перевода средств поступило:

в Украину - почти 2,3 млрд долларов в эквиваленте, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину;

с Украины - почти 0,4 млрд долларов в эквиваленте, то есть примерно две трети всех частных переводов из Украины.

В разрезе стран объем переводов, которые осуществлены через системы перевода средств, распределился таким образом:

в Украину:

из США - 18%;

из Израиля - 14%;

из Италии - 9%;

с территории России - 7%;

из Польши - 7%;

из других 219 стран - 45%;

из Украины:

на территорию России - 31%;

в Грузию - 11%;

в Азербайджан - 6%;

в Китай - 5%;

в Узбекистан - 5%;

в другие 195 стран - 42%.

Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены использованием систем перевода средств - резидентов США: 93% - в Украину и 96 % - из Украины.

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2019 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, почти в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы, добавили в НБУ.

По данным НБУ, в течение 2019 года в Украине предоставляли услуги 37 систем перевода средств, из которых 30 систем созданных резидентами и 7 систем созданы нерезидентами (4 системы из США, по 1 - из Грузии, Канады, Азербайджана).

Отметим, по данным НБУ, в течение 2019 года снижалась заинтересованность украинцев в работе за рубежом за исключением поиска работы в Германии.

В то же время, отставание Украины по уровню средних зарплат от соседних стран остается огромным. В третьем квартале 2019 средняя зарплата штатного работника в Украине достигла 382 евро. В то же время среднестатистический рабочий в Чешской Республике в третьем квартале 2019 года получал 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Республике Польша - 1142 евро (в 3 раза), на территории Российской Федерации - 636 евро (в 1,7 раза).