НБУ назвав країни-лідери з переказів коштів в Україну

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Найбільше українці отримують з США та Ізраїлю

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів за перший квартал 2019 року зріс майже на 36% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, в межах України сума переказів становила 46,77 млрд грн або 1 713 млн доларів (в екв.) - 73,86% від загальної суми переказів; в Україну - 531 млн доларів (в екв.) - 22,90% від загальної суми переказів.

З початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше коштів зі США (18%) та Ізраїлю (15%).

Як зазначається в повідомленні, Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у сім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі. За межі України за перший квартал 2019 року переказали 75 млн доларів (в екв.) - 3,24% від загальної суми переказів, найбільше - на територію Росії (33%).

Всього у першому кварталі 2019 року на території України надавали послуги 32 систем переказу коштів, з яких: 26 систем, створені резидентами. 6 систем, створені нерезидентами.

Дані не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення.

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2018 році склав 10,888 млрд доларів, що на 18% більше, ніж за 2017 рік (9,264 млрд доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.