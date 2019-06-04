НБУ назвал среднюю сумму перевода c карты на карту

Средний чек в начале 2019 года составляет 1,5 тыс. грн
За первый квартал 2019 года объем безналичных расчетов с использованием платежных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 45% до 395,5 млн млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным НБУ, количество безналичных операций выросло за квартал почти на 35% и составило 906 млн операций.
Объем безналичных операций распределился следующим образом:
Наибольшее количество безналичных операций осуществлялась с использованием платежных терминалов - почти 50% от общего количества.
По результатам I квартала 2019 года доля безналичных расчетов по объему операций с платежными карточками достигла 50%. Это на 5 процентных пунктов больше по сравнению с итогам 2018 года (45%).
Как сообщало РБК-Украина, держатели платежных карт украинских банков по 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.
Напомним, по данным НБУ, общая количество платежных карт в Украине за первый квартал 2019 года выросла на 4% до 61,8 млн шт., из них 36,8 млн шт. (60%) - это активные платежные карты.