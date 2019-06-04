НБУ назвав середню суму переказу з картки на картку

Середній чек на початку 2019 року становить 1,5 тис. грн
За перший квартал 2019 року обсяг безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 45% до 395,5млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними НБУ, кількість безготівкових операцій зросла за квартал майже на 35% і становила 906 млн операцій.
Обсяг безготівкових операцій розподілився таким чином:
Найбільша кількість безготівкових операцій здійснювалася із використанням платіжних терміналів - майже 50% від загальної кількості.
За результатами І кварталу 2019 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій з платіжними картками сягнула 50%. Це на 5 відсоткових пунктів більше, порівнюючи з підсумками 2018 року (45%).
Як повідомляло РБК-Україна, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.
Нагадаємо, за даними НБУ, загальна кількість платіжних карток в Україні за перший квартал 2019 року зросла на 4% до 61,8 млн шт., з них 36,8 млн шт. (60%) - це активні платіжні картки.