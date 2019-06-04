НБУ назвал количество платежных карточек на каждого украинца

Фото: банкомат (Pіxabay)

Количество платежных картко постоянно растет

Общее количество платежных карт в Украине за первый квартал 2019 года выросло на 4% до 61,8 млн шт., из них 36,8 млн шт. (60%) - это активные платежные карты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным НБУ, количество держателей платежных карт на 1 апреля 2019 года достигла 42,6 млн человек. Таким образом, количество платежных карточек в обращении на одного держателя в среднем составляла 1,5 шт., активных - 0,9 шт.

В разрезе карточных платежных систем количество карточек MasterCard составила 43,7 млн шт. (70,7% от их общего количества), в Visa - 17,5 млн шт. (28,2%), в НПС "ПРОСТІР" - 0,6 млн шт. (1,0%), других - 0,04%.

С начала 2019 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 4% до 289,6 тыс. шт., из которых 0,6 тыс. шт. - это мобильные платежные терминалы (mPOS).

Общий показатель соотношения количества платежных терминалов к численности постоянного населения Украины с начала года вырос на 3% и достиг 7,3 тыс. шт. на 1 млн населения.

Как сообщало РБК-Украина, Киев является лидером по среднему количеству активных платежных карт на одного жителя в Украине. По данным НБУ, по Украине этот показатель составляет в среднем одну карточку, а в Киеве вдвое больше - две активные карточки на одного киевлянина.

Напомним, в конце 2018 года национальная платежная система "Украинский платежный ПРОСТІР" и китайская UnionPay International заключили договор об эмиссии кобейджингових карт.