НБУ назвав середню ставку за кредитами для населення в листопаді

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Нові кредити для населення видають в середньому під 33% річних

У листопаді 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 33,1% річних, що на 0,5 в.п. вище, ніж у жовтні (32,6%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися за місяць з 9,5% до 9,3% річних.

У листопаді 2018 року ставки за гривневими кредитами для підприємств зросли з 19,5% до 19,8% річних, за валютними знизилися- з 5,4% до 5,0%.

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Кредитний портфель банків у листопаді зріс на 1,5% до 1 123 млрд грн, у т.ч. для населення на1,5% до 203,3 млрд грн, підприємств - на 1,4% до 917,8 млрд грн.

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Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) 25 жовтня 2018 року зберіг незмінною облікову ставку на рівні 18% річних. У той же час Національний банк підвищив оцінку інфляції на 2018 рік до 10,1% (попередній прогноз - 8,9%).

На початку листопада НБУ визначив операційну ціль монетарної політики - утримати значення Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR) на рівні, близькому до рівня облікової ставки (становила 18%) та у межах коридору процентних ставок за інструментами постійного доступу, тобто - за кредитами овернайт (становила 20%) та депозитними сертифікатами овернайт (становила 16%).