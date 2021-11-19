UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ назвал средний чек в магазинах и сети Интернет

Автор: Александр Белоус

Средняя сумма одной операции в торговой сети за январь-сентябрь 2021 года составила 232 гривны. Это чуть больше, чем год назад - 223 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, средняя сумма сделки в сети Интернет по оплате товаров и услуг составляла 400 гривен (год назад - 440 гривен).

В то же время сумма операции по переводу с карты на карту составляла 1 490 гривен (год назад - 1 438 гривен).

Кроме того, по данным НБУ, сумма перевода средств с карты на банковской счет в сети Интернет ставила 205 гривен, операций в устройствах самообслуживания 495 гривен.

Напомним, общая сумма с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за январь-сентябрь 2021 года составляла 3 631,2 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она выросла на 29,3%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины