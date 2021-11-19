НБУ назвав середній чек в магазинах та мережі Інтернет

За даними НБУ, середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг становила 400 гривень (рік тому - 440 гривень).

Водночас сума операції з переказу з картки на картку становила 1 490 гривень (рік тому - 1 438 гривень).

Крім того, за даними НБУ, сума переказу коштів з картки на банківській рахунок у мережі Інтернет ставила 205 гривень, операцій у пристроях самообслуговування 495 гривень.