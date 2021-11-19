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Сумма операций по платежным картам выросла на треть: как их используют украинцы

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Украина, Пятница 19 ноября 2021 12:42
Сумма операций по платежным картам выросла на треть: как их используют украинцы Фото: украинцы увеличили использование платежных карт на 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая сумма с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за январь-сентябрь 2021 года составляла 3 631,2 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она выросла на 29,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

Сумма операций по платежным картам выросла на треть: как их используют украинцы

Сумма безналичных операций с использованием платежных карт увеличились 42% до 2 201,1 млрд грн.

Безналичные операции продолжали уверенно преобладать среди операций с платежными картами. Доля безналичных операций по сумме составила 60,6% от всех операций с карточками (в прошлом году 55,2%).

Сумма операций по платежным картам выросла на треть: как их используют украинцы

В январе-сентябре 2021 года больше всего операций с использованием карточек приходилось по сумме на переводы с карты на карту - 43,3% (или 953,7 млрд грн). Далее идут расчеты с использованием платежных терминалов 28,0% (616,4 млрд гривен), в сети Интернет для оплаты товаров и услуг 23,6% (520,4 млрд гривен) перевод средств с карты на банковский счет в сети Интернет 4,1% (89,3 млрд гривен), операции в устройствах самообслуживания - 1% (21,3%).

Сумма операций по платежным картам выросла на треть: как их используют украинцы

Напомним, доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год выросла на 5,2 п. п. с 45,1% до 50,3%.

За 2020 год сумма безналичных операций достигла 55,8% от всех операций с карточками.

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Национальный банк Украины
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