НБУ назвав середній чек в магазинах та мережі Інтернет

Середня сума однієї операції в торговельній мережі за січень-вересень 2021 року становила 232 гривні. Це трохи більше, ніж рік тому - 223 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг становила 400 гривень (рік тому - 440 гривень).

Водночас сума операції з переказу з картки на картку становила 1 490 гривень (рік тому - 1 438 гривень).

Крім того, за даними НБУ, сума переказу коштів з картки на банківській рахунок у мережі Інтернет ставила 205 гривень, операцій у пристроях самообслуговування 495 гривень.