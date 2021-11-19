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НБУ назвав середній чек в магазинах та мережі Інтернет

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Україна, П'ятниця 19 листопада 2021 12:58
НБУ назвав середній чек в магазинах та мережі Інтернет Фото: Середній чек українця в магазині становить становить 232 гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Середня сума однієї операції в торговельній мережі за січень-вересень 2021 року становила 232 гривні. Це трохи більше, ніж рік тому - 223 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг становила 400 гривень (рік тому - 440 гривень).

Водночас сума операції з переказу з картки на картку становила 1 490 гривень (рік тому - 1 438 гривень).

Крім того, за даними НБУ, сума переказу коштів з картки на банківській рахунок у мережі Інтернет ставила 205 гривень, операцій у пристроях самообслуговування 495 гривень.

НБУ назвав середній чек в магазинах та мережі Інтернет

Нагадаємо, загальна сума з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за січень-вересень 2021 року становила 3 631,2 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року вона зросла на 29,3%.

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