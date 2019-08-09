НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнеса

Кредитование физических лиц остается для банков наиболее доходным сегментом благодаря высокому спросу на потребительские кредиты. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за август 2019 года.

Как отмечается в обзоре, по сравнению с мартом стоимость кредитов для физических лиц выросла на 0.9 п.п. до 29,5% годовых, а для бизнеса уменьшилась на 0,1 п.п. до 17,1%.

По данным НБУ в первом полугодии 2019 года чистая прибыль банковского сектора составила 31 млрд грн. Это в 3,8 раза выше г/г и больше, чем прибыль за весь 2018 год. Почти 60% прибыли сектора сформировал "ПриватБанк". Из 76 платежеспособных прибыльными были 66 банков. Их прибыль составила 31,9 млрд грн.

Операционные доходы банков выросли на 41,7% г/г, а операционные расходы - на 10,7% г/г. Таким образом, операционная прибыль до формирования резервов увеличилась на 89,1% г/г.

"Динамику операционных доходов определил устойчивый рост чистого процентного (+20,2% г/г) и чистого комиссионного (+17,4% г/г) доходов благодаря стремительному развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением", - говорится в обзоре.

В НБУ считают, что начатый Национальным банком цикл снижения ставок будет положительно влиять на прибыльность банков, поскольку стоимость фондирования снизится, а высокий спрос в розничном сегменте поддержит высокие ставки по потребительским кредитам. Темпы роста депозитов хотя и сократятся, но останутся достаточными для поддержки кредитования, прежде всего розничного.

"НБУ подтверждает свои предыдущие ожидания роста чистой гривневого розничного кредитного портфеля на уровне свыше 30% г/г", - говорится в документе.

bank.gov.ua

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.

Напомним, согласно результатам "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком, украинские банки ожидают роста объемов кредитования в течение следующих 12 месяцев.