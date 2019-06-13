Банки повысили ставки по кредитам для населения

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на снижение учетной ставки НБУ, банки повышают стоимость кредитов

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2019 года в национальной валюте составляли 33,4% годовых, что на 2,3 п.п. выше, чем в апреле (31,1%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли за месяц с 5,8% до 8,9% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в мае снизились с 18,2% до 18,1% годовых, по валютным снизились - с 5,4 % до 5,3%.

Данные: НБУ

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 1,8% до 1 027 млрд грн, в т.ч. для населения вырос на 1,5% до 202 млрд грн, предприятий - сократился на 2,6% до 822 млрд грн.

Данные: НБУ

Напомним, согласно результатам "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком, украинские банки ожидают роста объемов кредитования в течение следующих 12 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.