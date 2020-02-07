НБУ назвал риски выполнения бюджета-2020

Выполнение плана по части доходов государственного бюджета-2020 представляется напряженной, однако существуют и потенциально существенные компенсаторы. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" (февраль 2020 года) Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в отчете, утвержденными параметрами бюджета 2020 года предполагается достаточно умеренный прирост как доходов, так и расходов бюджета (ориентировочно на 10% по сравнению с фактическими значениями 2019 года), а размер дефицита в отношении к ВВП практически не меняется и соответствует обязательствам перед МВФ.

По данным НБУ, сдержанный рост доходов в 2020 году объясняется меньшими неналоговым поступлениям по сравнению с фактическими значениями 2019 года.

"Однако рост налоговых поступлений (на 15,9%) оценивается как достаточно амбициозный. Это связано с рисками макроэкономического прогноза, на котором основан бюджет, учитывая более крепкую гривну и низкую инфляцию в 2020 году", - говорится в документе.

В то же время, по данным НБУ, мощным компенсатором поступлений могут быть сверхплановые перечисления от НАК "Нафтогаз Украины" (как в виде налоговых, так и дивидендных платежей). Источник дополнительных доходов - выплата в конце 2019 года компенсации ПАО "Газпром" во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

"Кроме того, вероятно из-за экономии на обслуживании валютного долга и расходах на закупку товаров и услуг (за счет импорта) вследствие более крепкого курса расходы будут расти медленнее, чем запланировано. Также, учитывая снижение стоимости природного газа и связанных тарифов на отопление и горячую воду, по сравнению с предположениями, существует вероятность экономии по расходам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг ЖКХ", - отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, 1 февраля пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила о том, что в январе 2020 доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана (56,4 млрд грн).

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".