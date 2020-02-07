НБУ назвав ризики виконання бюджету-2020

Виконання плану щодо частини доходів державного бюджету-2020 видається напруженим, хоча існують і потенційно суттєві компенсатори. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" (лютий 2020 року) Національного банку України (НБУ).

Як зазначається у звіті, затвердженими параметрами бюджету 2020 року передбачається доволі помірний приріст як доходів, так і видатків бюджету (орієнтовно на 10% порівняно з фактичними значеннями 2019 року), а розмір дефіциту у відношенні до ВВП практично не змінюється та відповідає зобов’язанням перед МВФ.

За даними НБУ, стримане зростання доходів у 2020 році пояснюється меншими неподатковими надходженнями порівняно з фактичними значеннями 2019 року.

"Натомість зростання податкових надходжень (на 15,9%) оцінюється як досить амбітне. Це пов‘язано з ризиками макроекономічного прогнозу, на якому ґрунтується бюджет, з огляду на міцнішу гривню та низьку інфляцію у 2020 році", - йдеться в документі.

Водночас, за даними НБУ, потужним компенсатором потенційно нижчих, ніж заплановано, податкових надходжень можуть бути понадпланові перерахування від НАК "Нафтогаз України" (як у вигляді податкових, так і дивідендних платежів). Джерело додаткових доходів - виплата наприкінці 2019 року компенсації ПАТ "Газпром" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

"Крім того, вірогідно через економію на обслуговуванні валютного боргу та витратах на закупівлю товарів і послуг (за рахунок імпорту) унаслідок міцнішого курсу видатки зростатимуть повільніше, ніж заплановано. Також, ураховуючи зниження вартості природного газу та пов’язаних із нею тарифів на опалювання і гарячу воду, порівняно із припущеннями, існує ймовірність економії за видатками на надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ", - зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 лютого прес-служба Міністерства фінансів України повідомила про те, що в січні 2020 доходи загального фонду державного бюджету склали 42,6 млрд грн, що на 13,8 млрд грн або на 24,5% менше плану (56,4 млрд грн).

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У той же час "Нафтогаз" відмовився від інших позовів до "Газпрому".