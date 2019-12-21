НБУ назвал причины замедления экономики Украины

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Во второй половине 2019 года экономика растет медленнее, чем в первой

Экономика Украины в III квартале 2019 года выросла на 4,1% в годовом исчислении, опередив прогноз Национального банка, но замедлила рост по сравнению с II кварталом (4,6% г/г). Об этом говорится в комментарии НБУ.

Как отметили в НБУ, замедление роста ВВП, объясняется слабыми показателями практически всех базовых видов деятельности и финансового сектора, а по методу конечного использования - замедлением роста конечных потребительских расходов домохозяйств и существенным увеличением отрицательно взноса запасов.

В то же время НБУ ожидал, что рост реального ВВП в ІІІ квартале составит 3,5% г/г. Среди основных причин более оживленного, чем ожидалось, роста экономики – высокие темпы роста внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного, а также наращивания экспорта.

В НБУ также отметили, что ожидаемое ослабление показателей сельского хозяйства (сбор урожая преимущественно в III квартале) и промышленности (вследствие некоторого ухудшения внешней конъюнктуры) обусловит замедление экономического роста в IV квартале. Прогноз НБУ на 2019 год из октябрьского Инфляционного отчета - 3,5% г/г - остается актуальным.

Напомним, Государственная служба статистики ухудшила оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2019 года до 4,1%, в то время как ранее сообщалось о росте на 4,2%.

Отметим, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%