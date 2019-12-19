Госстат ухудшил данные по росту экономики Украины

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Госстат оценил темпы роста ВВП Украины в 2019 году

Государственная служба статистики ухудшила оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2019 года до 4,1%, в то время ка ранее сообщалось о росте на 4,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП III квартале 2019 года составил 1105,5 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 26286 грн.

Кроме того, по данным Госстта, ВВП Украины вырос на 0,6% по отношению ко II кварталу 2019 года.

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Ранее Госстат сообщал о росте ВВП Украины на 2,5% в I квартале, на 4,6% во II квартале и на 4,2% в III квартале 2019 года.

Напомним, по данным Всемирного банка рост экономики Украины в 2019 году был обусловлен высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом заработной платы, пенсий и поступлением денежных переводов из-за рубежа.

Отметим, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 3,2% до 3,5%. Также НБУ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0%. Улучшение прогноза обусловлено устойчивым внутренним спросом, увеличением производительности в сельскохозяйственном производстве, улучшением потребительских настроений.