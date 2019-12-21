ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ назвав причини уповільнення економіки України

Новини » Економіка     21.12.2019 - 10:32
НБУ назвав причини уповільнення економіки України
Фото: колаж (РБК-Україна)

У другій половині 2019 року економіка зростає повільніше, ніж у першій

Економіка України у III кварталі 2019 року зросла на 4,1% у річному вимірі, випередивши прогноз Національного банку, але уповільнила зростання у порівнянні з ІІ кварталом (4,6% р/р). Про це йдеться в коментарі НБУ.

Як зазначили в НБУ, уповільнення зростання ВВП, пояснюється слабшими показниками практично усіх базових видів діяльності та фінансового сектору, а за методом кінцевого використання - сповільненням зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств та суттєвим збільшенням від'ємного внеску запасів.

Водночас НБУ очікував, що зростання реального ВВП у ІІІ кварталі становитиме 3,5% р/р. Серед основних причин жвавішого, ніж очікувалося, зростання економіки – вищі темпи зростання внутрішнього попиту як споживчого, так і інвестиційного, а також нарощування експорту.

У НБУ також зазначили, що очікуване послаблення показників сільського господарства (через збір врожаю переважно у ІІІ кварталі) і промисловості (внаслідок певного погіршення зовнішньої кон'юнктури) зумовить уповільнення економічного зростання у IV кварталі. Прогноз НБУ на 2019 рік з жовтневого Інфляційного звіту - 3,5% р/р - залишається актуальним.

Нагадаємо, Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2019 року до 4,1%, у той час як раніше повідомлялося про зростання на 4,2%.

Зазначимо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2019 році з 3,0% до 3,5%

Українські банки збільшили прибуток у три рази НБУ відправив в регіони партію нових 50-гривневих банкнот і 5-гривневих монет
Новини України ВВПекономікаНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся