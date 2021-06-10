НБУ назвал причины всплеска инфляции в Украине

Как отмечается в сообщении, ускорение инфляции "связано прежде всего с высоковолатильными компонентами потребительского набора, в частности существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла".

По данным НБУ, увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2% г/г) прежде всего из-за дальнейшего повышения мировых цен на продукты питания. В частности ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов его переработки. Увеличение производственных затрат на сырье и энергию повлекло повышение цены на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты. Рост показателя также поддерживался устойчивым потребительским спросом.

Повышение стоимости услуг ускорилось (до 8% г/г). Быстрее дорожали услуги заведений общественного питания, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья, а также курсы иностранных языков и мобильная связь. Стоимость водительских курсов и обслуживания автомобилей продолжала расти, реагируя на высокий спрос, а услуг такси - из-за повышения цены на топливо, отметили в НБУ.

По причине устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% г/г).

Также увеличились темпы роста административно регулируемых цен (до 17,3% г/г).

"Стоимость природного газа для населения стремительно увеличилась из-за повышения мировых цен и низкой базы сравнения. Ускорилось также подорожание транспортных услуг прежде всего из-за увеличения расходов на топливо и оплату труда. В то же время вследствие усиления конкуренции со стороны электронных сигарет замедлилось повышение цен на табачные изделия", - отметили в НБУ.

Кроме того, рост стоимости топлива ускорился (до 37,4% г/г). По данным НБУ, это связано с повышением мировых цен на нефть и с сохранением высокого спроса со стороны населения.

"В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары", - говорится в комментарии НБУ.