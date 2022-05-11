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НБУ назвав причини прискорення інфляції в Україні

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Україна, Середа 11 травня 2022 18:08
НБУ назвав причини прискорення інфляції в Україні Фото: інфляція в Україні прискорилася у квітні 2022 року до 16% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2022 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі прискорилася до 16,4% (із 13,7% у березні). У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

Основні чинники прискорення інфляції не змінилися. Це:

  • порушення ланцюгів постачання,
  • збільшення витрат бізнесу,
  • фізичне знищення активів підприємств через повномасштабний напад РФ,
  • нерівномірний попит і пропозиція товарів за регіонами.

Як зазначається в повідомленні, реалізація відкладеного попиту на товари та послуги у відносно спокійних регіонах на тлі поступового повернення громадян підживлювала зростання цін.

Натомість в окупованих містах і районах із високою інтенсивністю бойових дій вагомим проінфляційним чинником є обмежена пропозиція товарів.

"Ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними в умовах продовження повномасштабної військової агресії Росії та цілеспрямованого знищення продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів і пошкодження транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Водночас заходи Національного банку, Верховної ради та уряду України й надалі спрямовуються на стримування зростання цін, зазначають в НБУ.

Відзначимо, за оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

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