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НБУ назвал причины ускорения инфляции в конце года

Киев, Пятница 11 декабря 2020 10:39
НБУ назвал причины ускорения инфляции в конце года
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На инфляцию влияет низкий урожай, подорожание энергоносителей и девальвация гривны

В ноябре 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 3,8% (с 2,6% в октябре). В месячном измерении цены выросли на 1,3%.

Об этом говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в ноябре 2020 года

Как отмечается в обзоре, фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза НБУ за октябрь 2020 года.

"Ускорение обусловлено ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур, ослаблением гривны в предыдущие месяцы и ростом производственных расходов", - говорится в обзоре.

В то же время падение потребительского спроса на отдельные услуги и непродовольственные товары, в частности одежду и обувь, несколько сдерживало инфляционное давление, добавили в НБУ.

"В ноябре инфляция ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5%+/-1 п.п. Учитывая низкую базу сравнения, ожидается, что в декабре инфляция также ускорится и войдет в целевой диапазон по итогам года", - говорится в комментарии.

Напомним Национальный банк Украины прогнозирует ускорение темпов роста потребительских цен в ближайшие месяцы. В целевой диапазон инфляция вернется только в конце 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (до ноября 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.

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