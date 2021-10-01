UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц

Автор: Александр Белоус

В течение сентября на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Это происходило несмотря на уменьшение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).

"Основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК, горно-металлургического комплекса и крупные государственные компании", - говорится в обзоре.

По результатам сентября положительное сальдо интервенций НБУ составило 140 млн долларов (с начала года - 1,5 млрд долларов), отметили в центробанке.

Напомним, официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% - с 26,8601 на 31 августа в 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.

В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныВалютный рынокКурс доллара