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НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за останній місяць

Автор: Олександр Білоус

Протягом вересня на валютному ринку України переважав ревальваційний тиск. Це відбувалося попри зменшення вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).

"Основними продавцями іноземної валюти були підприємства АПК, гірничо-металургійного комплексу та великі державні компанії", - йдеться в огляді.

За результатами вересня додатне сальдо інтервенцій НБУ становило 140 млн доларів (з початку року - 1,5 млрд доларів), зазначили в центробанку.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні за вересень впав на 1,1% - з 26,8601 на 31 серпня до 26,576 гривень за долара на 30 вересня.

У законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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