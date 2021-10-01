НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц

Фото: Курс доллара в сентябре падал из-за продажи валюты аграриями и металлургами (Виталий Носач, РБК-Украина)

В течение сентября на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Это происходило несмотря на уменьшение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).

"Основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК, горно-металлургического комплекса и крупные государственные компании", - говорится в обзоре. По результатам сентября положительное сальдо интервенций НБУ составило 140 млн долларов (с начала года - 1,5 млрд долларов), отметили в центробанке. Напомним, официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% - с 26,8601 на 31 августа в 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.