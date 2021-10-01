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НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц

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Украина, Пятница 01 октября 2021 10:35
НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц Фото: Курс доллара в сентябре падал из-за продажи валюты аграриями и металлургами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение сентября на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Это происходило несмотря на уменьшение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2021 года).

"Основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК, горно-металлургического комплекса и крупные государственные компании", - говорится в обзоре.

По результатам сентября положительное сальдо интервенций НБУ составило 140 млн долларов (с начала года - 1,5 млрд долларов), отметили в центробанке.

Напомним, официальный курс доллара к гривне за сентябрь упал на 1,1% - с 26,8601 на 31 августа в 26,576 гривен за доллар на 30 сентября.

НБУ назвал причины укрепления курса гривны к доллару за последний месяц

В законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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