НБУ назвав причини зміцнення курсу гривні до долара за останній місяць

Фото: Курс долара у вересні падав через продаж валюти аграріями та металургами (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом вересня на валютному ринку України переважав ревальваційний тиск. Це відбувалося попри зменшення вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).

"Основними продавцями іноземної валюти були підприємства АПК, гірничо-металургійного комплексу та великі державні компанії", - йдеться в огляді. За результатами вересня додатне сальдо інтервенцій НБУ становило 140 млн доларів (з початку року - 1,5 млрд доларів), зазначили в центробанку. Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні за вересень впав на 1,1% - з 26,8601 на 31 серпня до 26,576 гривень за долара на 30 вересня.