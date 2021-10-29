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НБУ назвал причины торможения экономики Украины

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Украина, Пятница 29 октября 2021 11:28
НБУ назвал причины торможения экономики Украины Фото: НБУ прогнозирует замедление экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первой половине 2021 года восстановление экономики Украины было несколько слабее, чем ожидалось. Во втором полугодии 2021 года рост экономики ускоряется благодаря устойчивому потребительскому спросу, оживлению инвестиций и рекордному урожаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет"Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

"Однако ухудшение эпидемической ситуации и высокие цены на энергоносители будут сдерживать рост реального ВВП. По итогам года он составит 3,1%", - говорится в документе.

Из-за неутешительного развития эпидемической ситуации в базовом сценарии учтено введение карантина "красных зон" продолжительностью около месяца в течение IV квартала 2021 года. Это принесет дополнительный негативный вклад в рост годового реального ВВП в размере 0,2 п.п. В целом влияние карантинных ограничений на годовой ВВП 2021 года оценено в -0,8 п п.

С учетом карантинных ограничений, повышения цен на энергоресурсы и более медленного, чем ранее ожидалось, восстановления в первом полугодии, НБУ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1%.

Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей наряду с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году. Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%, говорится в отчете.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

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