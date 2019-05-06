НБУ назвал причины снижения учетной ставки

Национальный банк обнародовал итоги дискуссии Комитета по монетарной политики НБУ во время заседания 24 апреля отнросительно уровня учетной ставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в сообщении, в ходе дискуссии восемь членов КМП проголосовали за снижение учетной ставки на 0,5 п.п. до 17,5%, один член КМП выступил за сохранение учетной ставки неизменной (18,0%).

В частности, все члены КМП отметили наличие макроэкономических предпосылок для начала цикла смягчения монетарной политики.

"Снижение инфляции является устойчивой тенденцией и соответствует прогнозу Национального банка. В то же время электоральные события на сегодня не стали препятствием для положительной динамики финансового рынка и инфляционных ожиданий", - отметили в НБУ.

Кроме того, значительно ускорился приток средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги, что стало еще одним фактором укрепления обменного курса гривны в дополнение к благоприятной ценовой конъюнктуре для украинских товаров на внешних рынках и стабильным поступлениям экспортной выручки.

"Отсрочка снижение учетной ставки может стать причиной накопления дисбалансов в экономике. Так, промедление будет стимулировать значительный приток краткосрочного капитала и расширение дефицита текущего счета платежного баланса. При этом начало цикла смягчения монетарной политики будет способствовать повышению привлекательности государственных ценных бумаг с большей длительностью", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку до 17,50% годовых. Как отметил глава НБУ Яков Смолий Смолий, устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл понижения учетной ставки.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марта 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.