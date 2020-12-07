ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ назвал причины повышенного спроса на валюту

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 13:19
НБУ назвал причины повышенного спроса на валюту
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на валюту на межбанковском валютном рынке в начале ноября 2020 года превышал предложение. Это происходило вследствие оживления деловой активности, в том числе из-за активизации импортеров.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, для сглаживания колебаний в сторону обесценивания гривны НБУ провел несколько интервенций по продаже валюты.

В то же время последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями, добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, населения Украины в ноябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 444,4 млн долларов. Таким образом, в ноябре впервые с начала года наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 127,8 млн долларов.

Отметим, в течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов и купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов,

Напомним, размер международных резервов Украины в течение ноября 2020 году сократился на 4,65 млн долларов. На 1 декабря размер резервов составил 26 135,74 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс долларакурс НБУЗВР

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь