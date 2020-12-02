ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу

Киев, Среда 02 декабря 2020 16:11
Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы сделали валютные запасы почти на 130 млн долларов

Население Украины в ноябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 444,4 млн долларов. Таким образом, в ноябре впервые с начала года наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 127,8 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу

По данным НБУ, в ноябре объем операций на наличном рынке составил 2 761,1 млн долларов.

Всего с начала года население продало банкам валюты на 14 326,7 млн долларов и купило на 13 144,1 млн долларов, сальдо составило 1 182,6 млн долларов.

Покупка валюты населением впервые с начала года превысила продажу

Стоит отметить, что эти данные не учитывают безналичных операций населения по покупке и продаже валюты в банках.

Отметим, в течение ноября 2020 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов, однако в 7 раз меньше, чем в октябре (208,30 млн долларов).

Напомним, официальный курс доллара к гривне за последний месяц практически не изменился. За ноябрь курс доллара вырос на 0,1% с 28,43 грн/доллар на 31 октября до 28,46 грн/доллар на 30 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика валютный рыноккурс НБУКурс доллара

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь