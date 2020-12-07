НБУ назвав причини підвищеного попиту на валюту

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попит на валюту на міжбанківському валютному ринку на початку листопада 2020 року перевищував пропозицію. Це відбувалося внаслідок продовження пожвавлення ділової активності, у тому числі через активізацію імпортерів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, для згладжування коливань у бік знецінення НБУ провів декілька інтервенцій з продажу валюти.

Водночас останні три тижні листопада валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не виходив з інтервенціями, додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в листопаді 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 444,4 млн доларів. Таким чином, в листопаді вперше з початку року спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 127,8 млн доларів.

Зазначимо, протягом листопада 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів і купив за місяць 41,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було від'ємним - мінус 29,0 млн доларів,

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом листопада 2020 року скоротився на 4,65 млн доларів. На 1 грудня розмір резервів склав 26 135,74 млн доларів.