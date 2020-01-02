НБУ назвал причины подорожания нефти и падения цен на газ

В декабре 2019 года оптимизм от возможного подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем поддерживал мировые товарные и финансовые рынки. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (декабрь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, мировые цены на нефть росли также на фоне снижения запасов нефти в США и действующих ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

"Вместе с тем, теплая погода обусловила снижение цен на газ во второй половине месяца", - отмечают эксперты НБУ.

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Напомним, в ноябре цены на природный газ в Европе повысились из-за увеличения спроса, с учтом резкого похолодание в конце ноября - начале декабря.

Кроме того, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что если Россия и Украина не смогут договориться о новом контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, то после прекращения транзита цены в Европе могут вырасти очень значительно.

В то же время Украина и Россия подписали газовые контракты до окончания 2019 года.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти на мировых рынках на уровне 61,78 долларов за баррель в 2019 году и 57,94 долларов в 2020 году.