НБУ назвал причины падения цен на газ и нефть

Опасения сокращения спроса в Китае из-за вспышки коронавируса привели к падению цен на энергетические товары. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (январь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, цены на нефть и газ росли в начале года вследствие усиления противостояния на Ближнем Востоке.

Однако в дальнейшем цены "скорректировались из-за избытка предложения и риска распространения коронавируса, что может повлиять на экономику Китая", добавили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%. Падение мировых цен на энергоносители привело к снижению энергетического импорта Украины в 2019 году на 7,6%.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что газовые договоренности между Украиной и Россией в конце 2019 года привели к падению цен на газ в Европе. Как отметил Коболев, поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены.