НБУ назвав причини падіння цін на газ та нафту

Побоювання зменшення попиту в Китаї через спалах коронавірусу призвели до падіння цін на енергетичні товари. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (січень 2020 року).

Як зазначається в огляді, ціни на нафту та газ зростали на початку року внаслідок посилення протистояння на Близькому Сході.

Однак надалі ціни "скоригувалися через надлишок пропозиції та ризик поширення коронавірусу, що може вплинути на економіку Китаю", додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, середня митна вартість імпортного природного газу в Україні в грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%. Падіння світових цін на енергоносії призвело до зниження енергетичного імпорту України у 2019 році на 7,6%.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що газові домовленості між Україною та Росією наприкінці 2019 року призвели до падіння цін на газ у Європі. Як зазначив Коболєв, оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни.