НБУ назвал причины дефицита наличной валюты в кассах банков

Нехватка наличной валюты в кассах отдельных банков вызвана ситуативными логистическими трудностями с ее доставкой из-за рубежа. Национальный банк Украины проведет интервенции для подкрепления касс банковских учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, первая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится 7 сентября 2022 года, "НБУ будет проводить такие операции, пока это будет необходимо".

"Текущая нехватка наличной валюты в отдельных банках является временной. НБУ внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев", - подчеркнул заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

НБУ также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение соответствующих трудностей в будущем.