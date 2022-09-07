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НБУ назвал причины дефицита наличной валюты в кассах банков

Фото: банки не завезли достаточно валюты из-за рубежа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Нехватка наличной валюты в кассах отдельных банков вызвана ситуативными логистическими трудностями с ее доставкой из-за рубежа. Национальный банк Украины проведет интервенции для подкрепления касс банковских учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, первая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится 7 сентября 2022 года, "НБУ будет проводить такие операции, пока это будет необходимо".

"Текущая нехватка наличной валюты в отдельных банках является временной. НБУ внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев", - подчеркнул заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

НБУ также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы исключить возникновение соответствующих трудностей в будущем.

Как сообщало РБК-Украина, летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на то, что поставки долларов и евро из-за рубежа, резко выросли, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы.

Последний раз НБУ проводил интервенции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой весной 2022 года.

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Национальный банк Украины