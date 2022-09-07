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НБУ назвав причини дефіциту готівкової валюти в касах банків

Фото: банки не завезли достатньо валюти з-за кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нестача готівкової валюти в касах окремих банків викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону. Національний банк України проведе інтервенції для підкріплення кас банківських установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться 7 вересня 2022 року, "НБУ проводитиме такі операції, доки це буде необхідно".

"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. НБУ уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", - підкреслив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

НБУ також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.

Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону, різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

Востаннє НБУ проводив інтервенції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою навесні 2022 року.

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Національний банк України