НБУ назвав причини дефіциту готівкової валюти в касах банків

Нестача готівкової валюти в касах окремих банків викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону. Національний банк України проведе інтервенції для підкріплення кас банківських установ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в прес-службі, перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться 7 вересня 2022 року, "НБУ проводитиме такі операції, доки це буде необхідно".
"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. НБУ уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", - підкреслив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
НБУ також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.
Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону, різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.
Востаннє НБУ проводив інтервенції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою навесні 2022 року.