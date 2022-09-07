НБУ назвав причини дефіциту готівкової валюти в касах банків

Нестача готівкової валюти в касах окремих банків викликана ситуативними логістичними труднощами з її доставкою з-за кордону. Національний банк України проведе інтервенції для підкріплення кас банківських установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, перша операція з обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться 7 вересня 2022 року, "НБУ проводитиме такі операції, доки це буде необхідно".

"Поточна нестача готівкової валюти в окремих банках є тимчасовою. НБУ уважно стежить за ситуацією та має достатньо готівкової валюти, щоб підтримувати готівкову валютну ліквідність банківської системи на належному рівні для задоволення потреб українців", - підкреслив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

НБУ також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення відповідних труднощів у майбутньому.