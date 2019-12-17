НБУ назвал причину укрепления гривны

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, - отображение состояния платежного баланса Украины. Об этом говорится в новом "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

Как отмечается в документе, дефицит текущего счета длительное время остается в приемлемых пределах и даже сокращается относительно ВВП.

"Укрепление гривны не привело к его расширению по итогам 10 месяцев 2019 года. Незначительное увеличение отрицательного сальдо торговли товарами, обусловленое, в частности, разовыми факторами, было нивелировано низкими объемами выплат дивидендов, увеличением денежных переводов и ростом экспорта услуг", - говорится в отчете.

По данным НБУ, за 11 месяцев 2019 года объем чистой покупки валюты со стороны НБУ составлял 5 млрд долларов, превысив более чем в три раза прошлогодний показатель, и является самым высоким с 2007 года. Вложения нерезидентов в ОВГЗ за этот же период выросли на 3,7 млрд долларов.

При плавающем курсообразовании НБУ не противодействует фундаментальным рыночным тенденциям. Валютные интервенции лишь сглаживают временные дисбалансы, сдерживая амплитуду и скорость изменения валютного курса, но не изменяют направление его движения, напомнили в НБУ.

Эксперты НБУ считают, что основными рисками для платежного баланса остается остановка транзита российского газа и ухудшения условий торговли.

"В сочетании с возможным сужением глобальной ликвидности на мировых рынках это может негативно повлиять на его показатели и изменить тенденции валютного рынка", - говорится в отчете.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, влечет больше позитивных последствий, чем негативных.

Как сообщало РБК-Украина, 16 декабря члены правления Национального банка Украины и министры экономического блока правительства обсудили монетарную политику в рамках Меморандума о взаимодействии, подписанного в октябре. В рамках встречи речь шла преимущественно о укреплении курса гривны и его влиянии на инфляцию и экономический рост.