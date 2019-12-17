НБУ назвав причину зміцнення гривні

Зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається у 2019 році, - відображення стану платіжного балансу України. Про це йдеться у новому "Звіті про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначається в документі, дефіцит поточного рахунку тривалий час залишається в прийнятних межах та навіть скорочується відносно ВВП.

"Зміцнення гривні не призвело до його розширення за підсумками 10 місяців 2019 року. Незначне збільшення від’ємного сальдо торгівлі товарами, зумовлене, зокрема, разовими факторами, було нівельоване нижчими обсягами виплат дивідендів, збільшенням грошових переказів та зростанням експорту послуг", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, за 11 місяців 2019 року обсяг чистої купівлі валюти з боку НБУ становив 5 млрд доларів, перевищивши більш ніж утричі минулорічний показник, і є найвищим з 2007 року. Вкладення нерезидентів в ОВДП за цей самий період зросли на 3,7 млрд доларів.

За плаваючого курсоутворення НБУ не протидіє фундаментальним ринковим тенденціям. Валютні інтервенції лише згладжують тимчасові дисбаланси, стримуючи амплітуду та швидкість зміни валютного курсу, але не змінюють напрям його руху, нагадали в НБУ.

Експерти НБУ вважають, що основними ризиками для платіжного балансу залишається зупинка транзиту російського газу та погіршення умов торгівлі.

"У поєднанні з можливим звуженням глобальної ліквідності на світових ринках це може негативно вплинути на його показники та змінити тенденції валютного ринку", - йдеться у звіті.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, містить більше позитивних наслідків ніж негативних.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 грудня члени правління Національного банку України і міністри економічного блоку уряду обговорили монетарну політику в рамках Меморандуму про взаємодію, підписаного в жовтні. У рамках зустрічі мова йшла переважно про зміцненні курсу гривні та його вплив на інфляцію й економічне зростання.