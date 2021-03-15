НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу в 2021 году

По данным НБУ, в 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,244 млрд долларов, из которых 12,990 млрд долларов - основанная сумма долга, 4,254 млрд долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года - 5,528 млрд долларов и на IV квартал - 4,265 млрд долларов.

В течение года Украина должна вернуть 1,656 млрд долларов Международному валютному фонду, в т.ч. 262 млн долларов процентов. Также необходимо выплатить 25,882 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за I квартал 2022 года должны выплатить 4,053 млрд долларов.