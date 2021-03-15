НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом у 2021 році

Національний банк України (НБУ) оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті. Дані станом на 1 січня 2021 року.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, у 2021 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 17,244 млрд доларів, з яких 12,990 млрд доларів - заснована сума боргу, 4,254 млрд доларів - відсотки.
Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,528 млрд доларів та на IV квартал - 4,265 млрд доларів.
Протягом року Україна повинна повернути 1,656 млрд доларів Міжнародному валютному фонду, в т. ч. 262 млн доларів відсотків. Також необхідно виплатити 25,882 млрд грн нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.
Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства та банки за I квартал 2022 року мають виплатити 4,053 млрд доларів.
Нагадаємо, протягом III кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України виріс на 0,2 млрд доларів - до 122,8 млрд доларів (у порівнянні з початком року - на 1,1 млрд доларів). Щодо ВВП борг збільшився до 81,0% з 78,61% на кінець II кварталу.
Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд доларів. За рік держборг зріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).