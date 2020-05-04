НБУ назвал особенности текущего экономического кризиса

Украина вошла в мировой экономический кризис, вызванный распространением COVID-19, с большим запасом прочности, по сравнению с предыдущими кризисными эпизодами. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

Как отмечается в обзоре, в 2020 году глубина и длительность падения экономики определяется не макроэкономическими дисбалансами, а ограничениями экономической деятельности, поэтому ожидается и более быстрое восстановление после снятия карантина.

"Текущие макроэкономические условия свидетельствуют о возможности преодоления этой рецессии с меньшими потерями, чем во время предыдущих рецессий, которые сопровождались также валютными и банковскими кризисами", - говорится в обзоре.

В НБУ также отмечают, что благодаря последовательной монетарной политике Украина впервые входит в кризис с умеренной инфляцией и низкими инфляционными ожиданиями, что дает пространство для смягчения монетарной политики.

Кроме того, либерализация валютного рынка и переход к гибкому курсообразованию способствовали избежанию накопления валютных дисбалансов. Дефицит текущего счета в отличие от 2008 и 2014 годов находится в приемлемых пределах, что является свидетельством того, что курс гривны является близким к равновесному.

По данным НБУ, реализация Стратегии валютных интервенций позволила нарастить достаточно международных резервов для своевременного выполнения всех обязательств и сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

Снижение долговой нагрузки дает возможность правительству увеличить дефицит бюджета для предоставления экономике фискальных стимулов. В отличие от предыдущих кризисов, когда за счет роста долга покрывались разрывы в балансе НАК "Нафтогаз" или же рекапитализировались проблемные банки, сейчас средства могут быть направлены непосредственно на поддержку населения и бизнеса, добавили в НБУ.

"Банковский сектор, который ранее был катализатором кризисов, сейчас прозрачный и прибыльный, а капитал существенно превышает минимальный уровень", - говорится в обзоре.

Напомним, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%