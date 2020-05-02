НБУ спрогнозировал модель выхода экономики Украины из кризиса

Фото: Национальный банк (РБК-Украина)

Центробанк надеется на V-образный выход из кризиса

После снятия основных карантинных ограничений как в Украине, так и в мире, экономика начнет восстанавливаться V-образно. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка (НБУ) за апрель.

Как отмечается в обзоре, снятие карантинных ограничений ожидается в конце II квартала 2020 года.

По прогнозу НБУ, восстановлению экономики будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика. Кроме того, увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры НБУ по поддержке заемщиков и кредитования бизнеса позволят уменьшить негативное влияние пандемии на экономику.

Однако как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности от введения внутренних карантинных ограничений больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти секторы частично восстановятся, но еще будут страдать от прекращения роста доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году, отмечается в обзоре.

В то же время отдельные экспортоориентированные отрасли, в частности металлургия, потеряют прежде всего от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса. Сохранится высокий спрос (как внутренний, так и внешний) на продукцию сельского хозяйства, однако ожидается уменьшение объемов урожая зерновых из-за ухудшения погодных условий, считают эксперты НБУ.

"Смягчение монетарной политики будет способствовать уменьшению негативных последствий кризиса, однако до момента отмены карантинных ограничений не может быть определяющим стимулом для восстановления экономики и потребительской активности", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, квартальная изменение реального ВВП Украины составит (в процентах):

Напомним, по прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

По оценкам НБУ введение карантинных мероприятий в Украине с середины марта 2020 года привело к потере 0,4% ВВП в первом квартале из общего падения на 0,5%.