НБУ назвал основные причины падения экономики Украины в 2020 году

В то же время, отметили в НБУ, украинская экономика оказалась более устойчивой к текущему кризису по сравнению с предыдущими.

"Коронакризиз не сопровождался стремительной девальвацией и инфляцией, а падение реального ВВП оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале кризиса", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, на протяжении всего года наблюдалось существенное уменьшение валового накопления основного капитала (24,4% г/г) почти во всех видах деятельности. На сокращение инвестиций повлияло ухудшение деловых ожиданий предприятий из-за распространения заболеваемости и неопределенности в отношении развитии пандемии, а также нерешенных вопросов в сфере альтернативной энергетики.

Потребление домохозяйств по итогам года увеличилось на 1,6%, несмотря на глубокое падение во II квартале. Оживлению потребительского спроса во втором полугодии 2020 года способствовали смягчение карантинных ограничений, возобновление роста доходов граждан, в том числе благодаря программам социальной поддержки правительства, и переориентация на внутренний туризм, отметили в НБУ.

"В начале 2021 года восстановление экономики будут сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантинных ограничений как в Украине, так и в мире. Дополнительный негативный вклад будут иметь неблагоприятные погодные условия в январе и феврале", - говорится в комментарии.