НБУ назвав основні причини падіння економіки України у 2020 році

Основними чинниками падіння економіки України у 2020 році на 4,0% стали карантинні обмеження, запроваджені в Україні та у світі у відповідь на поширення COVID-19. Також на падіння вплинуло зниження внутрішнього попиту, передусім інвестиційного, через пов'язану з пандемією невизначеність.
Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо ВВП у 2020 році.
Водночас, зазначили в НБУ, українська економіка виявилася більш стійкою до поточної кризи порівняно із попередніми.
"Коронакриза не супроводжувалася стрімкою девальвацією та інфляцією, а падіння реального ВВП виявилося не таким суттєвим, як очікувалося на початку кризи", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, упродовж всього року спостерігалося суттєве зменшення валового нагромадження основного капіталу (24,4% р/р) майже в усіх видах діяльності. На скорочення інвестицій вплинуло погіршення ділових очікувань підприємств через поширення захворюваності й невизначеність стосовно розвитку пандемії, а також невирішені питання у сфері альтернативної енергетики.
Споживання домогосподарств за підсумками року збільшилося на 1,6%, попри глибоке падіння у ІІ кварталі. Пожвавленню споживчого попиту в другому півріччі 2020 року сприяли пом'якшення карантинних обмежень, відновлення зростання доходів громадян, у тому числі завдяки програмам соціальної підтримки уряду, та переорієнтація на внутрішній туризм, зазначили в НБУ.
"На початку 2021 року відновлення економіки стримуватимуть погіршення епідемічної ситуації та посилення карантинних обмежень як в Україні, так і у світі. Додатковий негативний внесок матимуть несприятливі погодні умови в січні та лютому", - йдеться в коментарі.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, в 2020 році ВВП впав на 4,4%.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%.