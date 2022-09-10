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НБУ назвал объем международной финансовой поддержки Украины с начала войны

Фото: Украина с начала года получила 17 млрд долларов помощи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В августе объемы помощи Украины значительно увеличились (до 4,7 млрд долларов) за счет гранта от США на сумму 3 млрд долларов. По состоянию на 6 сентября августа объемы международной финансовой поддержки превысили 17 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2022 года).

"В результате за август валовые международные резервы увеличились до 25,4 млрд долларов, что обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта", - говорится в обзоре.

Напомним, по данным НБУ, до конца года ожидается поступление анонсированного ранее официального финансирования на общую сумму около 12 млрд долларов, в том числе 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.

Размер международных резервов Украины в течение августа 2022 года вырос на 3 млрд долларов до 25,4 млрд долларов благодаря гранту от США.

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Национальный банк Украины