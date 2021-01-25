НБУ назвав найбільш поширені банкноти та монети

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

У гаманці одного українця у середньому 72 банкноти

Станом 1 січня 2021 року в готівковому обігу України перебувало 723 млн штук банкнот номіналом 200 гривен. Це становить 24% від обсягу готівки.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, другою за поширеністю була банкнота номіналом 500 гривень (592,2 млн штук або 19,7%).

Найбільш поширеною була монета номіналом 10 копійок (3,947 млрд штук або 29,2% від монет в обігу).

Загалом станом на 1 січня 2021 року в готівковому обігу перебувало готівки на 558,5 млрд грн. З них банкнот - на 555,1 млрд грн (3 млрд шт.) та монет - на 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт.).

На одного українця припадало 72 банкноти та 149 розмінних і платіжних обігових монет (на початок 2020 року - 70 та 182 шт. відповідно).

Нагадаємо, за 2020 рік готівка в обігу зросла на третину (на 31,4%) або 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень. За весь рік грошова маса зросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривень).